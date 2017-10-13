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13 октября 2017
12 октября 2017
06:25  13 октября 2017 0

США приступили к созданию системы мгновенного глобального удара

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Целью Пентагона считается глобальное стратегическое доминирование, считают в Минобороны РФФото: depositphotos.com © URA.RU

Представители российского оборонного ведомства предупредили о том, что США работают над перспективными комплексами мгновенного глобального удара. Речь идет о системе, которая позволит нейтрализовать противника ударами высокоточного неядерного оружия.

О разработках нового перспективного оружия рассказал на брифинге представитель Минобороны РФ Александр Емельянов, пишет «Экономика сегодня».

Таким образом, данные ударные комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы.

«Создание средств мгновенного глобального удара — еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование», — цитирует заявление Емельянова телеканал 360.

При этом российский представитель отметил, что развёртывание глобальной противоракетной обороны (ПРО) «разрушает сложившуюся систему международной безопасности». Наращивая систему ПРО, США стремятся получить стратегическое преимущество путем создания условий для использования ядерного оружия с минимальными издержками, сообщает RT.

Евгений Александров
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