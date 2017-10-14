Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество задуматься над тем, как Сирия будет восстанавливать нормальную жизнь после войны.
По мнению российского лидера, уже сегодня следует определиться с объемами помощи разрушенной стране, а также с мерами по содействию социально-экономическому развитию государств региона и укреплению их институтов. Об этом Путин заявил на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, пишет RT.
Также президент отметил, что борьба с терроризмом должна вестись сообща, без использования двойных стандартов и привлечения радикалов ради достижения собственных целей.
Россия неоднократно призывала партнеров создать широкую международную коалицию для борьбы с международным терроризмом.