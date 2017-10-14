{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 октября 2017
22:55  14 октября 2017 0

Путин предложил мировому сообществу подумать о восстановлении Сирии после войны

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, холманских игорь, путин владимир
Президент призвал бороться с терроризмом вместеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество задуматься над тем, как Сирия будет восстанавливать нормальную жизнь после войны.

По мнению российского лидера, уже сегодня следует определиться с объемами помощи разрушенной стране, а также с мерами по содействию социально-экономическому развитию государств региона и укреплению их институтов. Об этом Путин заявил на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, пишет RT.

Также президент отметил, что борьба с терроризмом должна вестись сообща, без использования двойных стандартов и привлечения радикалов ради достижения собственных целей.

Россия неоднократно призывала партнеров создать широкую международную коалицию для борьбы с международным терроризмом.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров