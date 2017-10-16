{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
16:17  16 октября 2017 0

В Кремле рассказали о возможной блокировке Telegram в России

Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
В Кремле пообещали, что Telegram пока никто не закроетФото: Анна Майорова © URA.RU

Речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной блокировкой Telegram, предпосылкой для которого может стать решение суда о крупном штрафе для создателей мессенджера, подчеркнул, что существует судебное решение, которое он пока не может комментировать, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«В данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется. Собственно, никто речь и не вел», — отметил Дмитрий Песков.

16 октября Мещанский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Такое решение было принято из-за отказа Telegram выполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений.

Как считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев, Telegram в России будет заблокирован в самое ближайшее время. По его мнению, это произойдет из-за того, что мессенджер не сможет предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования переписки пользователей, как того требует российской закон.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров