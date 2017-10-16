В Кремле рассказали о возможной блокировке Telegram в России

Речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной блокировкой Telegram, предпосылкой для которого может стать решение суда о крупном штрафе для создателей мессенджера, подчеркнул, что существует судебное решение, которое он пока не может комментировать, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«В данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется. Собственно, никто речь и не вел», — отметил Дмитрий Песков.
16 октября Мещанский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Такое решение было принято из-за отказа Telegram выполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений.
Как считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев, Telegram в России будет заблокирован в самое ближайшее время. По его мнению, это произойдет из-за того, что мессенджер не сможет предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования переписки пользователей, как того требует российской закон.