{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
12:24  16 октября 2017 0

Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

Мессенджер Telegram на русском. Екатеринбург, смартфон, интернет, сеть, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, русский язык
Telegram могут заблокировать за неисполнение законаФото: Анна Майорова © URA.RU

Мещанский мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей.

Решение оштрафовать Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ стало первым применением статьи о «Неисполнении обязанностей организатором распространения информации в сети „Интернет“» в российской судебной практике. К слову, представителей мессенджера в суде не было, пишет Meduza.

На то, чтобы обжаловать решение, у представителей Telegram есть 10 дней. В случае, если приговор не будет обжалован и решение вступит в силу, то Роскомнадзор даст мессенджеру 15 дней на передачу ключей ФСБ. По истечении этого срока Telegram могут заблокирован на территории России.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров уже заявлял о блокировке Telegram в случае отказа от исполнения российских законов, передавала «Национальная служба новостей».

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров