Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

12:24 16 октября 2017 0

Telegram могут заблокировать за неисполнение закона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мещанский мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей.

Решение оштрафовать Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ стало первым применением статьи о «Неисполнении обязанностей организатором распространения информации в сети „Интернет“» в российской судебной практике. К слову, представителей мессенджера в суде не было, пишет Meduza.

На то, чтобы обжаловать решение, у представителей Telegram есть 10 дней. В случае, если приговор не будет обжалован и решение вступит в силу, то Роскомнадзор даст мессенджеру 15 дней на передачу ключей ФСБ. По истечении этого срока Telegram могут заблокирован на территории России.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров уже заявлял о блокировке Telegram в случае отказа от исполнения российских законов, передавала «Национальная служба новостей».