17:07 17 октября 2017 0

Захарова призвала всех трансляторов информации максимально серьезно относиться к своему делу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нужно искать своих авторов и источники информации, сверять прогнозы с реальностью и делать выводы. К таким действиям молодежь призвали глава ЦИК Элла Памфилова и официальный представитель МИД России Мария Захарова на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в эти дни проходит в Сочи.

Так, Мария Захарова отметила, что в современном мире журналисты должны серьезно относиться к своей профессии и «проверять, насколько ты объективен». «Это должно стать путеводной звездой для журналистов и для людей, которые работают с информацией, для людей, которые ведут свой блог», — заявила она и добавила, что правда не может быть одна и все дело в том, как подать информацию.

Памфилова, в свою очередь, сообщила, что сейчас свобода слова заменяется свободой интерпретации. Она напомнила, что раньше занималась правозащитной деятельностью и не раз сталкивалась с тем, что события в самых горячих точках освещаются так, как выгодно сильным мира сего.

«Страшные трагедии просто замалчиваются, в том числе, например, и трагедия Донбасса. Я видела, как никого не интересует, что на самом деле переживают люди, оказавшиеся в пекле. Сейчас важно не то, что на самом деле происходит, а то, как это интерпретируется», — возмутилась она.

Захарова и Памфилова стали спикерами на дискуссии «Свобода выбора и право на информацию в мире постправды». Ранее на фестивале вице-премьер правительства Виталий Мутко признался, что подвергался «страшной дедовщине». Он обучался на моториста в училище №226 речного флота. Чиновник добавил, что ко второму курсу они смогли устранить несправедливость.