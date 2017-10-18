Участники форму обратили внимание на урны
В технопарке «Сколково» стартовал последний день работы международного форума «Открытые инновации», который проходит здесь с 16 по 18 октября.
В этом году темой мероприятия форума стала «Цифровая экономика. Вызов глобальной трансформации», передает телеканал 360.
Фотограф и блогер Рустем Адагамов обратил внимание на «инновационные» урны, которые в закрытом положении похожи на сортировочные распределители бытового мусора. Однако под красивой пластиковой крышкой автор снимка обнаружил «внутренности» самой обычной урны.
Внутри — никаких инноваций