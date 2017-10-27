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27 октября 2017
17:05  27 октября 2017 0

Россияне раскупили iPhone X за три минуты. Смартфон стоит 80 тысяч

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Apple возлагает большие надежды на новинкуФото: depositphotos.com © URA.RU

В «яблочном» интернет-магазине Apple Store первая партия смартфона iPhone X была раскуплена за три минуты по предзаказу. Свои устройства владельцы смогут получить только после 3 ноября.

Столь высокий спрос на безрамочную новинку от Apple стал неожиданностью для аналитиков рынка мобильных устройств, отмечает Nation News.

Раскупленная за три минуты первая партия гаджетов будет отправлена владельцам после 3 ноября. Следующая партия смартфонов, доступная по предзаказу, может попасть в руки покупателей только через месяц, пишет «телеканал 360».

Отметим, что новый «яблочный» девайс отличается множеством инновационных функций, что сказалось на его цене. Так, самая дешевая версия iPhone X с 64 гигабайтами постоянной памяти стоит в России 80 тысяч рублей.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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