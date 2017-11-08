В Москве театральная постановка студентов школы-студии МХАТ оказалось сорвана из-за зрителя, возмутившегося появлением на сцене обнаженного актера.
Как оказалось, эротическая часть постановки не пришлась по душе педагогу Театрального института им. Щукина Владимиру Поглазову, находившемуся среди обычных зрителей. Преподаватель вышел на сцену и принялся разгонять «развратников» с криками: «Вы втаптываете театр в грязь».
После разговора на повышенных тонах с участниками постановки Поглазов вместе с группой поддержавших его студентов покинул помещение, заявив напоследок, что скандальная сцена напомнила ему публичный дом, а актеры оскорбили «самое святое в театре — зрителей», сообщает «Федеральное агентство новостей».