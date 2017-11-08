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08 ноября 2017
10:49  08 ноября 2017 0

В Москве голый актер сорвал спектакль. ВИДЕО

Стриптиз мужской. Екатеринбург., стриптиз, ведро, голый
Эротическая составляющая спектакля возмутила искушенного зрителяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве театральная постановка студентов школы-студии МХАТ оказалось сорвана из-за зрителя, возмутившегося появлением на сцене обнаженного актера.

Как оказалось, эротическая часть постановки не пришлась по душе педагогу Театрального института им. Щукина Владимиру Поглазову, находившемуся среди обычных зрителей. Преподаватель вышел на сцену и принялся разгонять «развратников» с криками: «Вы втаптываете театр в грязь».

После разговора на повышенных тонах с участниками постановки Поглазов вместе с группой поддержавших его студентов покинул помещение, заявив напоследок, что скандальная сцена напомнила ему публичный дом, а актеры оскорбили «самое святое в театре — зрителей», сообщает «Федеральное агентство новостей».


Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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