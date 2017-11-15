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15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:47  15 ноября 2017 0

«Где Задорнов и где ты?» Панин раскритиковал Хованского, который поглумился над смертью сатирика

Панин Алексей, панин алексей
Панин узнал о блогере после его высказываний в адрес юмористаФото: wikimedia.org/Веселый роджер

Российский актер и ведущий шоу «Хайповости» на YouTube Алексей Панин возмутился негативными высказываниями видеоблогера Юрия Хованского в адрес недавно скончавшегося от рака мозга юмориста Михаила Задорнова. Актер резко ответил блогеру во время прямой трансляции в приложении Hype.

Алексей Панин назвал Хованского пэтэушником с окраины Ленинграда, который сидит с бутылкой пива и рассуждает о Задорнове. «Ты кто, чепушило? Где Задорнов и где ты? И самое поганое, что эти люди имеют аудиторию свою и имеют доступ к медиапространству», — отреагировал на провокационные высказывания блогера артист, передает «Дни.ру». Панин также добавил, что узнал о блогере именно после его высказываний в адрес юмориста, отметив, что так Хованский пиарится.

Ранее Хованский позволил себе оскорбительные выпады в адрес скончавшегося сатирика. В своем Twitter он написал, что ему абсолютно не жаль Задорнова. По мнению блогера, юморист занимался пропагандой ненависти. Впоследствии Хованский уверял, что СМИ исказили его слова и выставили его в невыгодном свете.

Ксения Томашова
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