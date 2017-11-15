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15 ноября 2017
12:17  15 ноября 2017 0

Россиянам пообещали увеличить зарплату в 2018 году. Из-за нефти

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., нефть
Черное золото будет продаваться дороже, чем рассчитали в профильном министерствеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В следующие два года цена на нефть будет выше, чем спрогнозировало Минэкономразвития РФ. Разница составит 10 долларов. Это принесет бюджету России дополнительные 650 миллиардов рублей. Эксперты полагают, что средства могут пойти на увеличение зарплат бюджетникам.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Аналитики подсчитали, что в 2018 году цена на нефть составит 52,5 доллара за баррель, а в 2019-м — 55 долларов.

Изменение цены произойдет благодаря долларовой инфляции и оживлению мировой экономики. «Будет больше поступлений от продажи сырья, соответственно, будут больше доходы бюджета. Экономить на зарплатах не будут. А это разгонит и реальные доходы населения», — пояснил прогноз руководитель направления «макроэкономика и финансы» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Семен Гринберг
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