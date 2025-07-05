Актриса из сериала «Жуки» призналась, что муж насиловал их общую дочь

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Муж актрисы из сериала «Жуки» стал насиловать их общую дочь, когда той исполнилось 10 лет
Муж актрисы из сериала «Жуки» стал насиловать их общую дочь, когда той исполнилось 10 лет Фото:

Актриса Дарья Пескова, известная по сериалу «Жуки», рассказала, что ее бывший муж на протяжении пяти лет насиловал ее дочь, начиная с того момента, когда девочке было всего 10 лет. Об этом Пескова рассказала в эфире программы «Звезды сошлись».

"Зверства супруга начались в момент, когда дочери было всего 10 лет. В течение последующих пяти лет насилие продолжалось. <...> Первая реакция [от осознания] — шок, слезы, истерика. Я повторяла [дочери] только одно: — Почему ты молчала? Она сказала: — Я боялась, что ты мне не поверишь», - поделилась Пескова. Ее слова передает "Комсомольская правда".

По словам Дарьи Песковой, признаки перемен в поведении ребенка появились внезапно: девочка стала замкнутой и предпочитала носить теплую одежду даже в теплое время года. Когда мама отвела свою дочь к психологу, специалист предположила, что замкнутость девочки — из-за смены школы. Страшная правда по итогу вскрылась позднее.  После этого Пескова подала на развод с супругом и начала винить себя за то, что не смогла раньше распознать ситуацию. 

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Актриса Дарья Пескова, известная по сериалу «Жуки», рассказала, что ее бывший муж на протяжении пяти лет насиловал ее дочь, начиная с того момента, когда девочке было всего 10 лет. Об этом Пескова рассказала в эфире программы «Звезды сошлись». "Зверства супруга начались в момент, когда дочери было всего 10 лет. В течение последующих пяти лет насилие продолжалось. <...> Первая реакция [от осознания] — шок, слезы, истерика. Я повторяла [дочери] только одно: — Почему ты молчала? Она сказала: — Я боялась, что ты мне не поверишь», - поделилась Пескова. Ее слова передает "Комсомольская правда". По словам Дарьи Песковой, признаки перемен в поведении ребенка появились внезапно: девочка стала замкнутой и предпочитала носить теплую одежду даже в теплое время года. Когда мама отвела свою дочь к психологу, специалист предположила, что замкнутость девочки — из-за смены школы. Страшная правда по итогу вскрылась позднее.  После этого Пескова подала на развод с супругом и начала винить себя за то, что не смогла раньше распознать ситуацию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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