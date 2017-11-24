В Сети появилась запись пуска неизвестной российской ракеты. ВИДЕО

11:21 24 ноября 2017 0

ракета успешно поразила цель в запланированное время Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство обороны России на своем Youtube-канале опубликовало видео запуска новой модернизированной ракеты для системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Пуск произвели войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС, пишет RT. Официальной информации о типе ракеты нет, телеканал 360 предполагает, что на видео показана обновленная система А-135 «Амур» или перспективная система ПКО А-235 — «Нудоль».

«URA.RU» ранее писало, что модернизированная противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в запланированное время. Система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения.