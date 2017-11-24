ФАС проверит одного из крупнейших такси-агрегаторов в России

21:55 24 ноября 2017 0

Объединенный бизнес может составлять большую долю на рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении объединенного бизнеса Fasten и RuTaxi. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Артемьев, отметив, что компания действовала скрытно.

В этом году два крупных игрока российского рынка такси-агрегаторов — Fasten и RuTaxi — объединили сервисы «Такси Сатурн», RedTaxi, «Везет» и «Лидер» в одну акционерную структуру. Сделка не была согласована с ФАС. «У нас она ничего не запрашивала. Возможно, ее доля уже приблизилась к совместной доле „Яндекс.Такси“ и Uber, потихонечку скупив большое количество таксопарков. И никто даже не заметил на рынке, как их доля стала очень большой. Сейчас мы проводим проверку», — цитирует Артемьева «Интерфакс».

Он рассказал, что служба не обратила внимания на слияние сервисов раньше, так как компания скупала разных игроков, но не называла их своим брендом. Представители объединённого бизнеса ранее не контактировали с ФАС, однако ситуация изменилась. «Только получив наши запросы, они вдруг стали думать, сотрудничать ли с нами. Они даже сначала вообще пытались не отвечать на наши запросы, но теперь они это делают», — добавил глава службы.

Ранее ФАС согласовала сделку по объединению бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber на некоторых условиях, информировало РАПСИ. Служба предписала компаниям сохранять истории поездок и не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси.