15:36 03 декабря 2017 0

Александр Кравцов считает, что информатор WADA запутался в собственных показаниях Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков напомнил президенту Союза биатлонистов России (СБР) Александру Кравцову осьминога Пауэля, который занимался предсказаниями во время чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Ассоциация у Кравцова появилась после того, как Родченков заявил, что глава союза биатлонистов был соучастником подмен допинг-проб спортсменов из России на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Кравцов отметил, что он в принципе не мог общаться с Родченковым во время Олимпиады, так как тот находился в лаборатории за забором, куда у спортивных специалистов не было аккредитации для входа.

«Что касается наших якобы разговоров, это просто огульные обвинения. — заявляет Кравцов, его слова приводит RT. Он также подчеркнул, что все выходки информатора WADA напоминают ему сейчас осьминога Пауля. — Помните, был такой осьминог Пауль? Родченков мне сейчас очень его напомнил. За отсутствием возможности получить конкретную оплату он придумывает все новых и новых персонажей. Что же он два года молчал-то?».

Ранее представитель СКР Светлана Петренко сообщила журналистам, что у следствия есть доказательства того, что Родченков вместе со своими помощниками имел возможность из США удаленно подключаться к базе данных российских спортсменов, чтобы создавать ложные доказательства употребления ими допинга. Кстати в WADA знали, что к российской системе результатов допинг-проб спортсменов был удаленный доступ. Еще в 2014 году Родченкову организация указывала на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа, напоминает портал «Русская планета».

Также следователи установили, что Родченков незаконно распространял препараты спортсменам и тренерам, достоверные свойства которых им были неизвестны. После того, как эта информация получила огласку, Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов и обвинил Россию в реализации некой допинговой программы.

Накануне Родченков заявил, что собирается уничтожить весь российский спорт на ближайшие пять лет. Он признался, что ему неважна борьба с допингом. Делает он это ради денег. Информатор WADA сказал, что у него наберется несколько сотен проб, чтобы создать компромат на российских спортсменов.