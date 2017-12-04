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04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:05  04 декабря 2017 0

США планируют обвалить курс рубля перед выборами президента России

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Трамп угрожает стабильности российской валютыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Новые американские санкции в отношении российского госдолга могут обвалить курс рубля до 69 рублей за доллар. Это может произойти перед выборами президента РФ.

Еще в августе президент Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций против российской экономики. В течение полугода после принятия документа Конгресс США обсудит возможность расширения санкции в отношении госдолга России.

По мнению представителя ИК «Фридом Финанс», ЦБ готов к таким мерам и их последствиям. Поэтому курс доллара может подскочить всего на 2-3 рубля, после чего национальная валюта начнет отыгрывать позиции, пишет РИА «Новости».

Эксперты говорят о двух вариантах санкций. Согласно первому, Конгресс введет запрет на владение всеми российскими долговыми бумагами. По второму — запретят покупать новые выпуски госдолга. Аналитики отмечают, что вероятность реализации первого, более жесткого сценария невелика, так как санкции накажут и американских инвесторов — им придется продавать российские бумаги себе в убыток.

Лев Истомин
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