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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:40  05 декабря 2017 0

СМИ узнали схемы, по которым элита выгодно вернет деньги из-за границы в Россию

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Трамп расширяет санкции против российской экономикиФото: Pixabay
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Представители российской элиты намерены вернуть свои денежные активы из-за рубежа в связи с новыми санкциями США. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Reuters.

Это связывают со слухами о расширении списка физических и юридических лиц, попадающих под санкции. Одни источники на финансовом рынке считают, что представители элиты предлагают выпустить облигации государственного валютного займа, которые обеспечили бы им больший доход и анонимность, чем банковские депозиты. Другие источники отвергли этот вариант, так как вложиться в суверенные бумаги можно через российский депозитарий, купив еврооблигации, и евробондов на рынке ограниченное количество. Минфин не стал комментировать эту информацию.

При этом высокопоставленный источник из бизнес-кругов, имеющий связи в Кремле, рассказал изданию, что предложения по выпуску валютных облигаций уже поступали три года назад в рамках «деофшоризации». Он подчеркнул, что санкции сейчас могут стать дополнительным аргументом.

Ранее сообщалось, что новые американские санкции могут перед выборами президента РФ в марте 2018 года обвалить курс рубля до 69 рублей за доллар. Еще в августе президент Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций против российской экономики, а в течение полугода после этого Конгресс США должен обсудить возможность расширения санкций в отношении госдолга России.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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