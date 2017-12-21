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21 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:21  21 декабря 2017 0

В Москве учительницу уволили за «стриптиз» перед школьниками

Открытие детской площадки на территории Храма святого великомученника Пантелеймона. Екатеринбург, учебный класс, класс, школа, начальная школа, православная школа, образование в россии, среднее образование
Учительница уверена, что ее выжили из коллектива за конфликт с директоромФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве педагога с 37-летним стажем Светлану Колядову уволилли за «аморальный проступок, несовместимый с педагогической деятельностью». По версии руководства образовательного учреждения, 59-летняя учительница на уроке задирала одежду и показывала детям голое тело.

Сам педагог уверен, что ее таким образом выжили из коллектива, пишет «Газета Кемерова». Якобы ранее в школе учителей обязали неотлучно находиться на постах дежурства, причем им нельзя было выйти даже в туалет. Колядова объявила директору, что не согласна с новыми правилами. После этого сразу два заместителя директора обвинили коллегу в «стриптизе» перед учениками.

«Когда по моей просьбе их в качестве свидетелей вызвали на заседание суда, ни один так и не смог назвать судье ни цвета блузки, которую я якобы задирала, ни цвета белья, которое якобы было видно», — рассказала Колядова. Она заметила, что несколько лет назад пережила операцию на ногах, и с тех пор ходит в брюках и с тростью.

Светлана Колядова имеет два высших образования, высшую квалификационную категорию и звание «Ветеран труда». В данный момент Люблинский суд столицы рассматривает дело об увольнении педагога, заседание должно состояться в январе 2018 года.

Ранее министерство образования и науки РФ отказалось вводить в российских школах 13 класс. В ведомстве сочли, что за 4 года в начальной, 5-лет в средней школе и 2 года на среднее общее образование можно равномерно распределить нагрузку и освоить программу в полном объеме, сообщает «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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