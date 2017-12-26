Повышение минимального стажа для выхода на пенсию с 7 до 30 лет и пенсионных баллов с 11,4 до 70 позволит увеличить размер пенсии на 1,6% к 2030-му и на 6% — к 2050 году. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС.
При таком исходе в ближайшие 12 лет число получателей страховой пенсии сократится на 1,1 млн человек, что позволит дополнительно увеличить размер пенсий. Экономия бюджета Пенсионного фонда России при этом к 2030 году составит 185,1 млрд рублей и увеличится еще до 1,4 трлн за последующие двадцать лет, пишут «Известия».
В пресс-службе Минтруда комментировать информацию не стали, а в ПФР заявили, что в бюджете фонда на ближайшие несколько лет серьезных изменений не заложено. Это касается и пенсионного возраста. «Общеустановленный пенсионный возраст для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет. Это одно из самых низких значений пенсионного возраста в мире. При этом созданы стимулы для более позднего выхода на пенсию», — рассказали в ПФР.
Опрошенные журналистами эксперты при этом считают, что предложенных академиками мер для балансировки бюджета ПФР недостаточно. Для озвученных целей нужно повышать пенсионный возраст и сокращать уровень теневого сектора экономики.
Как отмечает издание, до 2015 года минимальный стаж для получения пенсии в России составлял 5 лет, однако позже власти внесли правки в закон, которые предусматривают его постепенное повышение на один год до 15 лет. Что касается баллов, то сейчас минимум установлен на отметке 11,4. При этом он также должен увеличиться до 30 к 2024 году. Средний размер пенсии сейчас составляет 13,8 тысяч рублей.
Ранее, напомним, председатель Счетной палаты страны Татьяна Голикова заявила, что больше 20 миллионов человек в России живут за чертой бедности.