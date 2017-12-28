В Москве в последний момент предотвратили авиакатастрофу

Благодаря мастерству летчиков аварии удалось избежать
В московском аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании «Аэрофлот» едва не врезался в снегоуборщик.
Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел накануне днем, когда рейс SU020, направлявшийся в Санкт-Петербург, разгонялся для взлета. В этот момент диспетчер сообщил экипажу, что по ошибке дал разрешение на взлет. В это время на полосе находилась уборочная техника. Пилоты успели затормозить. Диспетчер получил выговор.
Ранее в Шереметьево отменили десятки рейсов из-за непогоды, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».