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28 декабря 2017
14:48  28 декабря 2017 2

В Москве в последний момент предотвратили авиакатастрофу

Виды Екатеринбурга, аэропорт кольцово, самолет, техобслуживание
Благодаря мастерству летчиков аварии удалось избежатьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В московском аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании «Аэрофлот» едва не врезался в снегоуборщик.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел накануне днем, когда рейс SU020, направлявшийся в Санкт-Петербург, разгонялся для взлета. В этот момент диспетчер сообщил экипажу, что по ошибке дал разрешение на взлет. В это время на полосе находилась уборочная техника. Пилоты успели затормозить. Диспетчер получил выговор.

Ранее в Шереметьево отменили десятки рейсов из-за непогоды, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».

Данил Бардин
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