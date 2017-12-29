01:58 29 декабря 2017 0

Балерина второй раз посетила программу «Давай поженимся!» Фото: страница Анастасии Волочковой в Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова стала гостьей шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале». В предновогодней программе актриса выступила в роли «звездной поддержки» главной героини.

О выходе в эфир «Первого канала» Волочкова написала на своей странице в Instagram. Под опубликованным фото со съемок балерина призвала поклонников посмотреть новый выпуск программы, гарантировав каждому зрителю хорошее настроение. «На съемке все просто угорали. Мне достался сложный пассажир. Но мы выстояли», — рассказала Анастасия. Оказалось, балерине достался «необычный» подопечный, странное поведение которого не раз стало причиной смеха у присутствующих. Когда жених предъявил справку о том, что он психически здоров, Волочкова и вовсе не смогла сдержать слез от смеха.

Анастасия уже не в первый раз стала гостьей шоу «Давай поженимся!»: в мае 2011 года балерина пыталась с помощью программы найти будущего супруга. Тогда Волочкова заявила о желании связать жизнь с обеспеченным поклонником ее творчества, имеющим возможность возить еe на частном самолeте.