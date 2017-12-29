Стало известно, где Путин возьмет деньги на избирательную кампанию

Избирательную кампанию Владимира Путина на президентских выборах — 2018 будут финансировать региональные фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (бывшие региональные фонды поддержки «Единой России»). Точное количество организаций, которые пожертвуют деньги, пока неизвестно: скорее всего, их будет не больше двадцати. За счет их средств может быть наполнена большая часть избирательного фонда действующего лидера страны.
18 декабря председатели региональных фондов провели встречу в Москве, на которой приняли резолюцию об активном участии «в кампании по повышению электоральной активности граждан России», сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. В рамках этого решения ряд руководителей фондов направит часть оставшихся на счетах по итогам 2017 года средств на наполнение избирательного фонда Владимира Путина. При этом сообщается, что каждый фонд-жертвователь по закону может перечислить не более 28 миллионов рублей.
По закону «О выборах президента» у каждого кандидата должен быть свой избирательный фонд. Его предельный размер — 400 миллионов рублей. Фонд может формироваться за счет собственных средств, средств от партии и добровольных пожертвований.
Выборы президента России пройдут в марте 2018 году. Владимир Путин объявил о намерении участвовать в политической гонке в качестве самовыдвиженца. 27 декабря президент лично приехал в Центризбирком, чтобы подать документы. 28 декабря ЦИК зарегистрировала группу избирателей, поддержавших его кандидатуру, пишет «Национальная служба новостей».