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29 декабря 2017
12:30  29 декабря 2017 3

Стало известно, где Путин возьмет деньги на избирательную кампанию

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженцаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Избирательную кампанию Владимира Путина на президентских выборах — 2018 будут финансировать региональные фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (бывшие региональные фонды поддержки «Единой России»). Точное количество организаций, которые пожертвуют деньги, пока неизвестно: скорее всего, их будет не больше двадцати. За счет их средств может быть наполнена большая часть избирательного фонда действующего лидера страны.

18 декабря председатели региональных фондов провели встречу в Москве, на которой приняли резолюцию об активном участии «в кампании по повышению электоральной активности граждан России», сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. В рамках этого решения ряд руководителей фондов направит часть оставшихся на счетах по итогам 2017 года средств на наполнение избирательного фонда Владимира Путина. При этом сообщается, что каждый фонд-жертвователь по закону может перечислить не более 28 миллионов рублей.

По закону «О выборах президента» у каждого кандидата должен быть свой избирательный фонд. Его предельный размер — 400 миллионов рублей. Фонд может формироваться за счет собственных средств, средств от партии и добровольных пожертвований.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 году. Владимир Путин объявил о намерении участвовать в политической гонке в качестве самовыдвиженца. 27 декабря президент лично приехал в Центризбирком, чтобы подать документы. 28 декабря ЦИК зарегистрировала группу избирателей, поддержавших его кандидатуру, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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