Лейтенант полиции Роман Карплюк из Санкт-Петербурга, ставший звездой Instagram благодаря яркой внешности, ушел из правоохранительных органов. На своей странице в соцсети он написал, что выбрал «другую дорогу».
«Сегодня я покинул ряды правоохранительных органов (по истечении срочного контракта). Для себя я решил выбрать другую дорогу и реализовываться в других направлениях, полон идей и амбиций, я иду дальше!» — написал Карплюк на своей странице. К посту он добавил фотографию, где сидит за рулем автомобиля Mercedes.
Пост за 17 часов набрал почти 20 тысяч «лайков». В комментариях поклонники Карплюка жалуются, что «в полиции теперь не осталось красивых мальчиков». «Успехов в новом деле, все обязательно получится!» — написала одна подписчица. «Не будет больше горячих фото в форме», — добавила другая подписчица.
Роман Карплюк за свой образ в Instagram получил прозвище Лейтенант-милашка. На его страницу подписано почти 150 тысяч человек.