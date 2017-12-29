{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
14:51  29 декабря 2017 4

«Не будет больше горячих фото в форме». Питерского «лейтенанта-милашку» уволили из полиции. ФОТО

Поклонницы жалеют, что Карплюк больше не будет делать «горячие фото в форме»Фото: страница Романа Карплюка в Instagram

Лейтенант полиции Роман Карплюк из Санкт-Петербурга, ставший звездой Instagram благодаря яркой внешности, ушел из правоохранительных органов. На своей странице в соцсети он написал, что выбрал «другую дорогу».

«Сегодня я покинул ряды правоохранительных органов (по истечении срочного контракта). Для себя я решил выбрать другую дорогу и реализовываться в других направлениях, полон идей и амбиций, я иду дальше!» — написал Карплюк на своей странице. К посту он добавил фотографию, где сидит за рулем автомобиля Mercedes.

Пост за 17 часов набрал почти 20 тысяч «лайков». В комментариях поклонники Карплюка жалуются, что «в полиции теперь не осталось красивых мальчиков». «Успехов в новом деле, все обязательно получится!» — написала одна подписчица. «Не будет больше горячих фото в форме», — добавила другая подписчица.

Роман Карплюк за свой образ в Instagram получил прозвище Лейтенант-милашка. На его страницу подписано почти 150 тысяч человек.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров