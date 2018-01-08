Готовимся к санкциям. Контролировать работу предприятий оборонки будет спецштаб

В рамках коллегии Военно-промышленной комиссии создан оперативный штаб для контроля работы оборонно-промышленного комплекса. Поводом для создания штаба стали новые американские санкции. Об этом на своей странице в Twitter написал вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Штаб возглавил заместитель председателя коллегии ВПК Олег Бочкарев.
Как напоминает РИА «Новости», в декабре министерство торговли США внесло в «черный список» АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». Вашингтон считает, эти компании производят для российского Министерства обороны комплексы крылатых ракет наземного базирования, запрещенные в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.
В ответ на новые санкции российское правительство также ввело единое финансовое учреждение для ОПК. Теперь все финансирование предприятий ОПК будет проходить через Российскую финансовую корпорацию, принадлежащую «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»), передает телеканал 360.