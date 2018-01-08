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09 января 2018
08 января 2018
17:45  08 января 2018 0

Готовимся к санкциям. Контролировать работу предприятий оборонки будет спецштаб

Фестиваль
Дмитрий Рогозин начал лично бороться с санкциямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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В рамках коллегии Военно-промышленной комиссии создан оперативный штаб для контроля работы оборонно-промышленного комплекса. Поводом для создания штаба стали новые американские санкции. Об этом на своей странице в Twitter написал вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Штаб возглавил заместитель председателя коллегии ВПК Олег Бочкарев.

Как напоминает РИА «Новости», в декабре министерство торговли США внесло в «черный список» АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». Вашингтон считает, эти компании производят для российского Министерства обороны комплексы крылатых ракет наземного базирования, запрещенные в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

В ответ на новые санкции российское правительство также ввело единое финансовое учреждение для ОПК. Теперь все финансирование предприятий ОПК будет проходить через Российскую финансовую корпорацию, принадлежащую «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»), передает телеканал 360.

Наталья Володина
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