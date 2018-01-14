В Подмосковье госпитализированы более 30 кадет

Более 30 человек были госпитализированы 13 января в подмосковных Люберцах с симптомами острого пищевого отравления. Все пострадавшие — учасщиеся и работники кадетской школы. В настоящее время заболевшие размещены в Люберецкой горбольнице №2 и в Люберецком центре материнства и детства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, пострадали дети из разных классов, в возрасте от 8 до 16 лет. Поскольку при заражении острой пищевой токсикоинфекцией первые признаки болезни проявляются в течение суток, число пострадавших может вырасти.
По имеющейся информации, первые пострадавшие обратились за помощью в ночь на 13 января. Сейчас специалисты проверяют предприятия, которые обеспечивали учебное заведение питанием. В следственном отделе по городу Люберцы подмосковного управления СКР начата доследственная проверка, говорится в сообщении ведомства.