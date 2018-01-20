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20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Москвы
02:55  20 января 2018 0

В Подмосковье пьяный мужчина пытался застрелить полицейского в патрульной машине. Целился в голову

Клипарт, гибдд, дпс, гаи, ямал, трасса, зима, дорога
Полицейский успел увернуться от пулиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Лыткарино [город под Москвой] пьяный мужчины пытался выстрелить сотруднику ДПС в голову из травматического пистолета. Причем происходило все в патрульном автомобиле.

Как рассказала журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, в пятницу, 19 января около 17:00 инспектор ДПС на одной из улиц в Лыткарино заметил машину, съехавшую в кювет. За рулем, как ему показалось, находился пьяный мужчина. Уже в патрульном авто нетрезвый водитель попытался выстрелить из травматического пистолета инспектору в голову, но тот успел увернуться. Мужчина сделал еще несколько выстрелов, но так и не попал, пишет РИА «Новости».

Правоохранители завели на 43-летнего мужчину уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Сергей Демин
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