02:55 20 января 2018 0

Полицейский успел увернуться от пули Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Лыткарино [город под Москвой] пьяный мужчины пытался выстрелить сотруднику ДПС в голову из травматического пистолета. Причем происходило все в патрульном автомобиле.

Как рассказала журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, в пятницу, 19 января около 17:00 инспектор ДПС на одной из улиц в Лыткарино заметил машину, съехавшую в кювет. За рулем, как ему показалось, находился пьяный мужчина. Уже в патрульном авто нетрезвый водитель попытался выстрелить из травматического пистолета инспектору в голову, но тот успел увернуться. Мужчина сделал еще несколько выстрелов, но так и не попал, пишет РИА «Новости».

Правоохранители завели на 43-летнего мужчину уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.