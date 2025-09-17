Заслуженный учитель России остался в шоке после предложения Киркорова включить Пугачеву в школьную программу

Учитель Снегуров: включать Пугачеву в школьную программу сейчас неуместно
Заслуженный учитель России Александр Снегуров усомнился в инициативе певца Филиппа Киркорова о включении песен Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи и Льва Лещенко в школьную программу. По словам Снегурова, подобные произведения пока нельзя считать классическими образцами, которые традиционно изучают в школах.

«Инициатива Филиппа Бедросовича выглядит, на мой взгляд, чересчур эмоциональной и случайной, в общем, немного не та дверь...», — делится педагог в интервью Ридусу. Он отмечает, что песни названных Киркоровым исполнителей относятся к современному искусству, которое в школах не изучают, однако он не исключил будущего признания их песен классикой.

Ранее Филипп Киркоров призвал рассматривать творчество Пугачевой, Кобзона, Пьехи, Леонтьева и Лещенко как «фундамент музыкальной культуры», обладающий «глубиной и искренностью». Артист выразил мнение, что такие песни способны формировать у школьников чувство патриотизма и художественный вкус. По его словам, эти песни сформировали его как музыканта и являются «настоящим искусством».

