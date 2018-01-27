Бузова шокировала поклонников своей неграмотностью. ВИДЕО

Телеведущая не знает римских цифр
Телеведущая и певица Ольга Бузова шокировала поклонников своей неграмотностью. Рассказывая о спектакле в Йошкар-Оле, Бузова не смогла интерпретировать римские цифры в названии кинотеатра.
Согласно «сториз» Бузовой в Instagram, выступление должно было пройти «в ДК Икс-Икс-Икс Победы». По-видимому, предположил канал РЕН-ТВ, речь шла об йошкар-олинском Дворце культуры имени 30-летия Победы. Поклонники певицы указали Бузовой на неточность. Записанная история вскоре исчезла со страницы телеведущей.
Ранее звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов признался в своих чувствах к Бузовой после проведенного вместе отпуска в Таиланде.