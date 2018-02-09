Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

Эльвира Набиуллина отмечает, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне
Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. «Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. [базисных пунктов], до 7,50% годовых. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются», — говорится в сообщении.
В релизе отмечено, что в текущем году ЦБ продолжит снижение ключевой ставки. Инфляции останется на уровне ниже 4%. В середине декабря Центробанк снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 7,75%, напоминает RT.