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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:08  09 февраля 2018 2

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина отмечает, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровнеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. «Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. [базисных пунктов], до 7,50% годовых. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются», — говорится в сообщении.

В релизе отмечено, что в текущем году ЦБ продолжит снижение ключевой ставки. Инфляции останется на уровне ниже 4%. В середине декабря Центробанк снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 7,75%, напоминает RT.

Семен Гринберг
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