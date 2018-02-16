07:20 16 февраля 2018 0

Над кораблем поднялись густые кубы дыма Фото: Экипажи ДПС [Приморье] 18+, Instagram

Корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников», загорелся в порту Владивостока. Примерно сто человек экипажа эвакуированы, жертв нет.

Большой десантный корабль (БДК) «Маршал Шапошников» был выведен в ремонт и стоял у причала Дальзавода. Кадры густого дыма, появившиеся над ним, опубликовали в соцсетях местные жители, сообщает «Газета.ру». В тушении пожара принимают участие сотрудники местного МЧС, уточняет RT. Пламя, судя по всему, появилось в машинном отделении БДК либо, под другой информации, в каютах экипажа. По данным телеканала 360, два моряка получили отравление угарным газом и были госпитализированы. Сейчас их жизнь вне опасности.

Пять лет назад «Маршал Шапошников» боролся со знаменитыми сомалийскими пиратами, охраняя судоходство у берегов Африки. В 2014 и 2015 годах корабль нес боевую в Азиатско-Тихоокеанском регионе.