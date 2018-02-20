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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:08  20 февраля 2018 4

Главным трендом Недели моды в Нью-Йорке стали парики для лобка. ФОТО

Зрители были шокированы неординарным аксессуаромФото: группа «Life Новости», «ВКонтакте»

На Неделе моды в Нью-Йорке южнокорейский дизайнер Каймин представил экстравагантную весеннюю коллекцию под названием «Восточный сад». Ошеломляющим дополнением образа стали меховые парики на лобок. Создатель костюмов связал проект с поиском нового и желанием разрушить границы и иерархии.

Модели выходили на подиум в причудливых футуристических костюмах, которые прикрывали далеко не все интимные места. Альтернативой трусикам выступили меховые парики. Новая идея дизайнера шокировала многих зрителей, все внимание присутствующих было приковано к аксессуарам в зоне бикини, сообщается в группе «Life Новости» во «ВКонтакте».

Пользователи соцсети не оценили зарубежную моду, высмеяв нелепость затеи. «Срамота!.. В принципе, уже давно убогая хрень в моде… Актуально для северных широт… Скоро и для подмышек будет… Позор какой! Деграданты», — раскритиковали коллекцию подписчики группы.

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Фото: группа «Life Новости», «ВКонтакте»

Как пишет argumenti.ru, популярная американская певица Ники Минаж появилась на неделе моды в Париже с голой грудью. Ее экстравагантный топ прикрывал только одну часть тела. Также «URA.RU» сообщало, что знаменитый голливудский актер Леонардо ди Каприо взбудоражил законодателей моды необычным аксессуаром. Вместо сумки он взял мусорный пакет.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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