23:57 18 июля 2017 0

Леонардо Ди Каприо предпочитает разнообразие в одежде Фото: depositphotos.com © URA.RU

Леонардо Ди Каприо взбудоражил поклонников и представителей мира уличной моды новым аксессуаром — мусорным мешком, который актер теперь использует в качестве сумки.

Папарацци запечатлели Ди Каприо на улицах Нью-Йорка. Наибольшее удивление вызвал не сам фиолетовый мешок, а его функциональность —внутри поместились бумажник, ключи и телефон. Теперь модные издания всерьез обсуждают смелое решение. Одни утверждают, что целлофановая сумка — очередной промах актера, другие рассматривают аксессуар в качестве нового «небрежного» тренда.

Эксперты журнала GQ, считают, что Ди Каприо вывел «ленивую» моду на новый уровень. Издание W Magazine нашли в небрежном луке актера отсылки к новой коллекции известного дизайнера Патрика Эрвелла, который ранее представил похожую сумку на одном из показов.