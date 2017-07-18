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19 июля 2017
18 июля 2017
23:57  18 июля 2017 0

Провал или тренд? Ди Каприо прошелся по Нью-Йорку с мусорным пакетом вместо сумки. ФОТО

Клипарт. Леонардо Ди Каприо, ди каприо леонардо
Леонардо Ди Каприо предпочитает разнообразие в одеждеФото: depositphotos.com © URA.RU

Леонардо Ди Каприо взбудоражил поклонников и представителей мира уличной моды новым аксессуаром — мусорным мешком, который актер теперь использует в качестве сумки.

Папарацци запечатлели Ди Каприо на улицах Нью-Йорка. Наибольшее удивление вызвал не сам фиолетовый мешок, а его функциональность —внутри поместились бумажник, ключи и телефон. Теперь модные издания всерьез обсуждают смелое решение. Одни утверждают, что целлофановая сумка — очередной промах актера, другие рассматривают аксессуар в качестве нового «небрежного» тренда.

Эксперты журнала GQ, считают, что Ди Каприо вывел «ленивую» моду на новый уровень. Издание W Magazine нашли в небрежном луке актера отсылки к новой коллекции известного дизайнера Патрика Эрвелла, который ранее представил похожую сумку на одном из показов.

Сергей Макеев
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