Суд отказался засекречивать переезд Абрамовича в Швейцарию

16:25 27 февраля 2018 7

Иск миллиардера к СМИ не был удовлетворен Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Российский миллиардер Роман Абрамович просил суд Цюриха запретить местной прессе рассказывать о его попытках получить вид на жительство в Швейцарии. Однако суд отказал олигарху, сославшись на то, что не занимается цензурой. Об этом пишет РБК со ссылкой на статью «Урок свободы СМИ» в местном издание SonntagsZeitung.

«Свобода средств массовой информации — один из центральных элементов свободы слова, она играет роль связующего звена между государством и обществом и помогает обеспечивать контроль за властью», — цитирует SonntagsZeitung решение Федерального суда Швейцарии.

Абрамович в своем иске к швейцарским СМИ просил запретить прессе все упоминания о нем, а существующие заметки — удалить. В том числе его возмутила новость в местном издании, где речь шла об очередной провалившейся попытке миллиардера получить вид на жительство в Швейцарии.

Суд обязал Абрамовича выплатить 5 тысяч швейцарских франков в счет погашения судебных издержек. Это решение необычно, так как судебный процесс между россиянином и газетой до сих пор продолжается, уточняет РАПСИ.