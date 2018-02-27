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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:25  27 февраля 2018 7

Суд отказался засекречивать переезд Абрамовича в Швейцарию

абрамович роман, абрамович роман
Иск миллиардера к СМИ не был удовлетворенФото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Российский миллиардер Роман Абрамович просил суд Цюриха запретить местной прессе рассказывать о его попытках получить вид на жительство в Швейцарии. Однако суд отказал олигарху, сославшись на то, что не занимается цензурой. Об этом пишет РБК со ссылкой на статью «Урок свободы СМИ» в местном издание SonntagsZeitung.

«Свобода средств массовой информации — один из центральных элементов свободы слова, она играет роль связующего звена между государством и обществом и помогает обеспечивать контроль за властью», — цитирует SonntagsZeitung решение Федерального суда Швейцарии.

Абрамович в своем иске к швейцарским СМИ просил запретить прессе все упоминания о нем, а существующие заметки — удалить. В том числе его возмутила новость в местном издании, где речь шла об очередной провалившейся попытке миллиардера получить вид на жительство в Швейцарии.

Суд обязал Абрамовича выплатить 5 тысяч швейцарских франков в счет погашения судебных издержек. Это решение необычно, так как судебный процесс между россиянином и газетой до сих пор продолжается, уточняет РАПСИ.

Наталья Михалева
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