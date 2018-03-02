Путин назвал причины для применения ядерного оружия

20:13 02 марта 2018 0

Президент дал интервью американскому телеканалу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия только в двух случаях. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин, передает РБК со ссылкой на NBC News.

«Есть две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или атака на Российскую Федерацию с использованием обычного оружия. Но в этом случае — если есть угроза самому существованию российского государства», — подчеркнул президент. Отмечается, что заявление Путина соответствует положению 27-й Военной доктрины РФ, действующей с 2014 года.

Ранее российский лидер в послании к Федеральному Собранию рассказал о новой военной технике, презентовав баллистическую ракету, обходящую американскую систему ПРО. Иностранные СМИ бурно отреагировали на демонстрацию новинок, которые многие посчитали открытой угрозой США и остальному миру, писала «Национальная служба новостей».