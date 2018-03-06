Экс-журналистка «Коммерсанта» рассказала о домогательствах депутатов Госдумы

Бывшая журналистка издательского дома «Коммерсант» Анастасия Каримова открыто рассказала о том, как ей пришлось сталкиваться с домогательствами со стороны парламентариев в 2006 году. Она также упомянула о других аналогичных случаях, которые происходили с ее коллегами.
Каримова призналась изданию Wonderzine, как в 18-летнем возрасте она, будучи политическим журналистом, была наблюдателем на выборах президента Южной Осетии. Депутаты пригласили ее и других журналисток на закрытый прием якобы с главой республики. Девушки решили не упускать возможность получить на таком мероприятии эксклюзивную информацию, однако уже в машине парламентарии начали приставать к ним.
«На заднем сидении они стали грубо хватать нас за коленки, шутить про „продолжение банкета“ и так далее», — рассказала Каримова. Во время мероприятия депутаты продолжили вести себя таким образом, отметила она. По словам журналистки, ее подруга, руководительница одного из изданий, и вовсе была изнасилована региональным политиком во время командировки. «Я думаю, все это говорит о массовости явления. Женщинам об этом рассказывать ужасно тяжело», — заключила Каримова.
Напомним, ранее несколько журналисток обвинили депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал разобраться в этой ситуации и взять ее под личный контроль. «Если такие ситуации случаются, девушек в обиду давать нельзя», — отметил он.