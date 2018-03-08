Врачи протестуют против повышения зарплаты

Несколько сотен врачей в канадской провинции Квебек протестуют против повышения их зарплат. По мнению медиков, деньгам можно найти более достойное применение.
«Эти повышения оплаты шокируют нас, потому что наши медсестры и другой медперсонал вместе с другими профессионалами своего дела находятся в сложном финансовом положении. В то же время наши пациенты вообще лишены необходимых медицинских услуг из-за огромных издержек в центральной системе финансирования канадского минздрава», — цитирует телеканал 360 открытое обращение медиков к властям.
Под письмом подписалось 500 врачей. К ним присоединилось также 150 студентов. Отмечается, что в 2017 году зарплата врача в Канаде составляла 260-300 тысяч долларов в год. При этом остальной медперсонал живет на значительно более скромные деньги, многие из них испытывают финансовые трудности.