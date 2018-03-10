{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 марта 2018
Главные новости Москвы
18:15  10 марта 2018 0

Худрук «Современника» Галина Волчек отказалась объяснить пьяные выходки Ефремова

Клипарт, театр современник, галина волчек, актеры
В театре пока не решили, как реагировать на скандал с актеромФото: Илья Московец © URA.RU

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек не смогла объяснить поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре. Но за нее это сделали коллеги, мнения которых разделились.

Волчек не захотела говорить о произошедшем во время спектакля в Самаре. «Галина Борисовна по этому поводу категорически отказывается давать какие-либо комментарии», — заявила помощница худрука «Современика» радиостанции «Говорит Москва».

Тем временем российские деятели культуры обсудили выходку актера в Сети. «Может, Миша Ефремов, и неплохой актер. Самобытный, на ходу вживающийся в роль, ежели роль у него связана с состоянием алкогольного изумления», — намекает в Facebook поэт Александр Вулых. «А чего ты с ним сюсюкаешь? Пьяное чмо — оно и есть чмо, хоть в образе артиста, хоть в образе сантехника. Жалко, что там никто ему в рыло не дал», — негодует Юрий Лоза. В то же время актер Станислав Садальский выразил уверенность в том, что Ефремов не был пьян. «Миша настолько вжился в роль, что вел себя со зрителями как его герой», — уверен Садальский.

На гастролях в Самаре Михаил Ефремов опоздал на спектакль. На сцене же он, по словам очевидцев, вел себя неадекватно и даже нецензурно обругал зрителей, напоминает Newinform.com.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров