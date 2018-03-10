Худрук «Современника» Галина Волчек отказалась объяснить пьяные выходки Ефремова

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек не смогла объяснить поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре. Но за нее это сделали коллеги, мнения которых разделились.
Волчек не захотела говорить о произошедшем во время спектакля в Самаре. «Галина Борисовна по этому поводу категорически отказывается давать какие-либо комментарии», — заявила помощница худрука «Современика» радиостанции «Говорит Москва».
Тем временем российские деятели культуры обсудили выходку актера в Сети. «Может, Миша Ефремов, и неплохой актер. Самобытный, на ходу вживающийся в роль, ежели роль у него связана с состоянием алкогольного изумления», — намекает в Facebook поэт Александр Вулых. «А чего ты с ним сюсюкаешь? Пьяное чмо — оно и есть чмо, хоть в образе артиста, хоть в образе сантехника. Жалко, что там никто ему в рыло не дал», — негодует Юрий Лоза. В то же время актер Станислав Садальский выразил уверенность в том, что Ефремов не был пьян. «Миша настолько вжился в роль, что вел себя со зрителями как его герой», — уверен Садальский.
На гастролях в Самаре Михаил Ефремов опоздал на спектакль. На сцене же он, по словам очевидцев, вел себя неадекватно и даже нецензурно обругал зрителей, напоминает Newinform.com.