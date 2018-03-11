До этого он мог занимать свой пост только два срока по пять лет каждый
Председатель Китайской народной республики (КНР) теперь получил право руководить страной бессрочно. Такие поправки в Конституцию приняли депутаты Всекитайского собрания народных представителей.
До этого у председателя КНР и его заместителя было право занимать свои посты только два срока по пять лет каждый, пишет Life. С 2013 года пост председателя КНР занимает Си Цзиньпин.
Кроме того, депутаты одобрили поправку к Конституции о внесении в текст документа имени и идеи Си Цзиньпина, пишет РИА «Новости». Это означает, что в преамбуле конституции, где уже фигурируют имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, теперь появится и фраза «под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру».