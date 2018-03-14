Россия и США оказались на грани прямого военного столкновения в Сирии

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал о том, что в Сирии готовится инсценировка применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. По его словам, после провокации США намерены нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска, однако российские военные примут ответные меры.
Герасимов отметил, что «атака» произойдет в пригороде Дамаска Восточная Гута, для этого уже собраны местные жители, которые якобы будут изображать жертв химического инцидента, а также активисты-спасатели и съемочные группы, пишут «Ведомости». Он считает, что Штаты планируют обвинить в применении химоружия правительственные войска. В случае возникновения угрозы жизни российских военных на объектах минобороны в Дамаске ВС РФ «примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», сообщил он.
Как писало «URA.RU» ранее, сирийские активисты заметили в аэропорту Дамаска российский самолет Ту-204-300, на котором летают первые лица государства. О том, кто прибыл в Сирию этим самолетом, информации нет. Также не было никаких сообщений о готовящемся визите в республику кого-либо из представителей российских властей.