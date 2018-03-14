04:59 14 марта 2018 0

Воздушное судно рассчитано на 65 пассажиров и оснащено персональный каютой повышенной комфортности ФОТО: Twitter/Wael

Сирийские активисты заметили в аэропорту Дамаска российский самолет Ту-204-300, на котором летают первые лица государства. Он прибыл в столицу Сирии из Москвы, а затем отправился в провинцию Латакия на авиабазу Хмеймим.

В ночь на 14 марта самолет покинул территорию ближневосточной республики и направился в Россию через воздушное пространство Турции. Воздушному судну присвоен регистрационный номер RA-64057. С таким обозначением, по информации сервиса Flightradar24, эксплуатируется специальным летным отрядом под названием «Россия», обслуживающим первых лиц РФ.

О том, кто прибыл в Сирию этим самолетом, информации нет. Также не было никаких сообщений о готовящемся визите в республику кого-либо из представителей российских властей. Последний, кто посетил эту страну, был председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В январе этого года он провел совещание и несколько встреч на авиабазе Хмеймим, сообщало «Федеральное агентство новостей».

Ту-204-300 с регистрационным номером RA-64057 рассчитан на 65 пассажиров, а также оснащен персональной каютой повышенной комфортности. Воздушное судно было передано президентскому авиаотряду в 2012 году.