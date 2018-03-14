В украинских школах исчезнут уроки химии, физики и биологии

В школах на Украине ликвидируют шесть учебных дисциплин. Их объединят в единый предмет «естественные науки» уже с 1 сентября 2018 года.
Всего речь идет о шести предметах: физике, химии, биологии, географии, астрономии и экономике, передает Life.ru. Новый курс предназначен в первую очередь для тех, кто не собираются сдавать по ним выпускные экзамены. Предполагается, что его введут для классов художественно-эстетического, общественно-гуманитарного и спортивного направлений. Сейчас в министерстве образования Украины определяют школы, где осенью начнет действовать новый стандарт.
Отметим, ранее на Украине озвучили две другие громкие инициативы. Так, в феврале руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил переименовать Верховную раду для «борьбы с советским наследием», напоминает сайт Newinform.com. Также депутат Рады Нестор Шуфрич заявил о необходимости отредактировать гимн страны, чтоб он программировал «на жизнь, а не на то, что еще не умерли», как пишут argumenti.ru.