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14 марта 2018
08:15  14 марта 2018 3

В украинских школах исчезнут уроки химии, физики и биологии

АО
Новый предмет назовут «естественные науки»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В школах на Украине ликвидируют шесть учебных дисциплин. Их объединят в единый предмет «естественные науки» уже с 1 сентября 2018 года.

Всего речь идет о шести предметах: физике, химии, биологии, географии, астрономии и экономике, передает Life.ru. Новый курс предназначен в первую очередь для тех, кто не собираются сдавать по ним выпускные экзамены. Предполагается, что его введут для классов художественно-эстетического, общественно-гуманитарного и спортивного направлений. Сейчас в министерстве образования Украины определяют школы, где осенью начнет действовать новый стандарт.

Отметим, ранее на Украине озвучили две другие громкие инициативы. Так, в феврале руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил переименовать Верховную раду для «борьбы с советским наследием», напоминает сайт Newinform.com. Также депутат Рады Нестор Шуфрич заявил о необходимости отредактировать гимн страны, чтоб он программировал «на жизнь, а не на то, что еще не умерли», как пишут argumenti.ru.

Игорь Чукреев
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