Учитель биологии накормил черепаху живым щенком на глазах у детей

В средней школе в американском штате Айдахо учитель биологии Роберт Кросленд решил показать ученикам «цикличность жизни». На глазах школьников 12-16 лет он накормил черепаху живым щенком с мутациями.
Родители встали на сторону учителя и заявили, что щенок все равно бы скоро умер. Они назвали Кросленда одним из лучших учителей биологии, сообщает телеканал 360. Ученики тоже поддержали своего биолога. В свою очередь защитники животных выступили резко против: «Позволять своим ученикам смотреть, как беззащитный щенок кричит, пока его поедает другое животное, — аморально и жестоко».
Полиция расследует данный инцидент. Учителя временно отстранили от занятий. В школе случившееся назвали «прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены несколько биологических видов».
Как писало «URA.RU», тема защиты животных набирает обороты и в России. В Госдуме РФ были подготовлены поправки в законопроект об обращении с животными, сообщал RT. Одно из ключевых положений документа — четкое определение понятия «жестокое обращение с животными».