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14 марта 2018
14:53  14 марта 2018 0

Учитель биологии накормил черепаху живым щенком на глазах у детей

Родители считают Кросленда одним из лучших учителейФото: Preston School District

В средней школе в американском штате Айдахо учитель биологии Роберт Кросленд решил показать ученикам «цикличность жизни». На глазах школьников 12-16 лет он накормил черепаху живым щенком с мутациями.

Родители встали на сторону учителя и заявили, что щенок все равно бы скоро умер. Они назвали Кросленда одним из лучших учителей биологии, сообщает телеканал 360. Ученики тоже поддержали своего биолога. В свою очередь защитники животных выступили резко против: «Позволять своим ученикам смотреть, как беззащитный щенок кричит, пока его поедает другое животное, — аморально и жестоко».

Полиция расследует данный инцидент. Учителя временно отстранили от занятий. В школе случившееся назвали «прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены несколько биологических видов».

Как писало «URA.RU», тема защиты животных набирает обороты и в России. В Госдуме РФ были подготовлены поправки в законопроект об обращении с животными, сообщал RT. Одно из ключевых положений документа — четкое определение понятия «жестокое обращение с животными».

Ольга Кулакова
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