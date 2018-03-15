В США на свалке нашли драгоценности на тысячи долларов

08:09 15 марта 2018 0

Украшения попали в мусор по ошибке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На свалке в американском городе Гейнсвилл, штат Джорджия, нашли пакет с драгоценностями на сумму 100 тысяч долларов. Дорогие украшения попали в мусор по ошибке.

Хозяйка бриллиантов, браслета и драгоценных колец не сразу заметила, что выбросила их. Пропажа обнаружилась, когда мусор уже увезли, сообщает Lenta.ru. После звонка на свалку пять сотрудников занялись поисками драгоценностей. Им помогло то, что доставленные отходы еще не смешали с прочим мусором. В итоге они за несколько часов перебрали десять тонн мусора и нашли потерю. Стоимость украшений в 100 тысяч долларов эквивалентна почти шести миллионам рублей.

Ранее стало известно о жителе Великобритании Джеймсе Хоуэллсе, случайно выкинувшем ноутбук, на котором хранилась криптовалюта на 75 млн долларов. Мужчина пролил на гаджет газировку, после чего и избавился от устройства, пишет «Федеральное агенство новостей».