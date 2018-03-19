Мировые лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на выборах

Главы государств поздравляют Владимира Путина, который одерживает уверенную победу на выборах президента России. Первым свое сообщение в связи с этим опубликовал президент Сербии Александар Вучич.
«Примите искренние поздравления с новым избранием президентом Российской Федерации с наилучшими пожеланиями и далее решительно вести вашу страну четко определенной дорогой прогресса», — говорится в поздравительном обращении Вучича, которое цитирует агентство ТАСС. Поздравительную телеграмму Владимиру Путину также направил председатель КНР Си Цзиньпин, а по телефону с ним связался президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, кубинский лидер Рауль Кастро, президент Боливии Эво Моралес и глава Абхазии Рауль Хаджимба также передали свои поздравления Владимиру Путину.
На состоявшихся выборах президента Путин в абсолютных цифрах превзошел свой результат, достигнутый в 2012 году, отмечает «Национальная служба новостей». После обработки 99% избирательных бюллетеней он набирает 76,65% голосов, его поддержали более 54,4 млн россиян.