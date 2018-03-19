За прошлый год «Росгосстрах» потерял 55 млрд рублей

12:14 19 марта 2018 0

Убытки страховщика выросли на 88% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году чистый убыток компании «Росгосстрах» вырос на 88,3% и составил 55,6 млрд рублей, следует из опубликованной отчетности компании. В числе причин называются возросшие убытки от ОСАГО и вложения в группу банка «Открытие».

«Минувший год стал, бесспорно, самым тяжелым для компании за всю ее современную историю», — приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Николауса Фрая. В 2017 году «Росгосстрах» сократил долю на рынке ОСАГО до 10%, отмечают «Ведомости». В результате компания собрала по ОСАГО 31 млрд рублей премий, а выплатила 56,6 млрд. В то же время на инвестиционной деятельности страховщик потерял 21,6 млрд рублей. Однако в 2018 году компания планирует выйти на безубыточность, заявляет Фрай. Это станет возможным благодаря антикризисной программе, которая применяется в «Росгосстрахе» с мая 2017 года и, по его словам, уже приносит свои плоды.

Между тем в начале февраля МВД РФ предложило Центробанку провести проверку компании страховщика, входящего в банк «Открытие» с августа 2017 года. Отметим, что о санации банка было объявлено в августе прошлого года, а в декабре был избран новый состав правления финансовой организации.