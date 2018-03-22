Дворкович опроверг возможность «революционных движений» в экономической политике России

14:22 22 марта 2018 0

Вице-премьер объяснил позицию правительства студентам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что российское правительство не намерено совершать «революционные движения» в экономической политике. Он пояснил точку зрения властей на встрече со студентами в Москве.

«У нас нет намерения совершать революционные действия в экономической политике. Где-то есть проблемы, но в целом — магистрально — считаем, что движемся правильно», — цитирует РИА «Новости» слова Дворковича. Он заявил об этом на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова, передает RT. Вице-премьер также напомнил, что на эту тему высказался президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием и обращаясь к россиянам.

Ранее Владимир Путин утвердил список поручений, в которых среди основных целей были названы, в частности, вхождение Российской Федерации в список пяти крупнейших экономик мира, а также обеспечение темпов экономического роста выше мировых, повышение реальных доходов и уровня пенсий выше инфляции.