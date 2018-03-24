Виталий Кличко хочет стать президентом

08:58 24 марта 2018 0

Но сначала мэр Киева должен выполнить свои обещания перед горожанами Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Виталий Кличко задумался о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2019 году. Однако до этого срока мэр Киева хотел бы выполнить все свои обещания.

«Я бы хотел довести до конца все, что обещал, — приводит слова боксера-политика „Укринформ“. — У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца».

О своем желании баллотироваться на пост президента Украины ранее заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко, напоминает RT.