12:00 31 марта 2018 0

Пожар в Кемерово унес жизни 64 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня суббота, 31 марта. Главные тексты недели подоспели, читайте:

Темой недели стал ужасный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Это страшная трагедия, в которой погибло 64 человека — взрослые и дети. Люди жаловались, что МЧСники не сразу начали спасательную операцию, но специалист в этом деле считает, что все происходило безупречно по уставу, а пожар был очень сложный. Страшно, что такое ЧП может произойти в любом торговом комплексе страны.

На этой неделе 25 стран НАТО выслали российских дипломатов в знак солидарности с Британией по делу Скрипаля. США покинули аж 60 сотрудников дипмиссии разом. Высылка в таком количестве доказывает, что Штаты в принципе больше не заинтересованы в дипломатических отношениях с Россией. И это обернется проблемами для обычных граждан: получить визу станет в разы сложнее.

Отпрысков российских чиновников могут выгнать из английских колледжей и университетов. Сказывается ухудшение отношений между Великобританией и Россией. Теперь в Англии будут следить, чтобы за обучение детей не платили деньгами, полученными с помощью коррупции.

Еще в Лондоне арестовывают российское имущество неизвестного происхождения. Всю незадекларированную собственность отбирают до выяснения источников дохода. Российская элита в Англии бъет тревогу: жилье в Лондоне имеет весь истеблишмент России.

В скором времени нас ждет рост цен на бензин. Снова. А в ряде регионов он может вообще пропасть. Акцизы на топливо растут, оптовая цена уже достигла исторического максимума. В нынешней экономической ситуации в России экспорт нефти является более выгодным, чем переработка и продажа внутри. Поэтому дефицит топлива могут создавать искусственно.

Россияне отказываются от походов по кафе и ресторанам. Сейчас своеобразную «бюджетную апатию» чувствуют даже те, кто еще недавно мог позволить себе обедать и ужинать вне дома. Эксперты оценивают это как общий упадок настроения в обществе, ведь в рестораны ходили вряд ли от голода.