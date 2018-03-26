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26 марта 2018
Главные новости Москвы
15:10  26 марта 2018 0

Почему трагедия в Кемерово рискует повториться в любом ТЦ страны

Шесть главных вопросов о ЧП. «Пожарную сигнализацию мог отключить сторож дядя Ваня»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Пожар в торговом центре в Кемерово стал общенациональной трагедиейСоцсети

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали, по последним данным, свыше 60 человек. Возгорание началось накануне, 25 марта, в 16.00 по местному времени (12.00 мск). По свидетельству очевидцев, пожарные долго не могли приступить к тушению, якобы ссылаясь на отсутствие воды. Уже известно, что в здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому о ЧП люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. Приоритетные версии о возникновении пожара — поджог или случайное возгорание. Что могло стать причиной трагедии, нужны ли регулярные проверки торговых центров, как произошедшее отразится на карьере главы МЧС — на эти и другие вопросы по просьбе «URA.RU» отвечают эксперты.

Почему в ТЦ не было средств пожаротушения и не сработала пожарная сигнализация?

Как рассказал «URA.RU» на условиях анонимности представитель МЧС, знакомый с ситуацией, судя по всему, имело место «обычное разгильдяйство».

«Скорее всего, все средства пожаротушения имелись на момент сдачи торгового центра в эксплуатацию. Однако затем их могли убрать. К сожалению, так часто бывает, когда огнетушители и необходимые инструменты появляются в зданиях только накануне очередной проверки»,

— пояснил собеседник агентства. По его мнению, такое большое количество жертв можно объяснить двумя вещами: «Очевидно, что были заблокированы аварийные выходы, поэтому люди не могли выбраться из задымленного здания. Кроме того, не сработала пожарная сигнализация — это означает, что первые пожарные расчеты прибыли на место уже в момент активного горения. Потеря времени стала фатальным фактором».

Инсайдер не исключил, что пожарная сигнализация регулярно не обслуживалась: «Вероятно, она все время пикала и моргала и какой-нибудь сторож дядя Ваня взял и вообще выключил ее. На самом деле такая ситуация сейчас почти в любом регионе, в любом торговом центре. Все это лишь дело случая. Трагедия рискует повториться в любой момент».

Изменятся ли после трагедии правила противопожарных проверок?

В медиа высказывается мнение, что сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» не проверялся контролирующими органами, потому как формально являлся объектом малого и среднего бизнеса. По мнению главы Национального антикоррупционного комитета, члена Совета по правам человека при президенте России Кирилла Кабанова, такого быть не должно: «Да это же миллиардный бизнес, не надо пудрить мозги. Могу предположить, что таким образом хозяева ТЦ просто уклонялись от различных проверок. Результат сегодня мы видим».

Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , пожарная охрана, пожарная служба, пожарные
Следователи должны установить, насколько тщательно проводились проверки в торговом центре «Зимняя вишня»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его словам, Совет по правам человека в ближайшие дни поднимет вопрос возврата прежних норм, при которых проверяющие могут приходить в организации в любое время. «Да, предприниматели начнут стонать. Но если на одной чаше весов их жалобы, а на другой — человеческие жизни, то, думаю, выбор даже не стоит», — сказал Кабанов. Он подчеркнул, что нужно выработать «четкий регламент проверок».

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, серьезная проблема заключается в качестве проводимых МЧС проверок. «В частности, были ли устранены выданные ранее предписания? Скорее всего, МЧС проводили проверки формально, не исследуя ни пути эвакуации в случае пожара, ни наличие-отсутствие противопожарных средств и работающей пожарной сигнализации», — предположил Иванов.

Он полагает, что сейчас будут проводить более жесткие проверки во многих торгово-развлекательных центрах и сразу выявят множество нарушений: «К сожалению, поводом для этого послужила гибель несколько десятков человек».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 2017 года число проверок бизнеса в сфере санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, а также в области связи снизится в связи с внедрением риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса в этих сферах.

Скажется ли ЧП в Кемерово на позициях главы МЧС Владимира Пучкова?

Трагедия в Кемерово неизбежно повлияет на позиции, влияние и политическое будущее главы МЧС Владимира Пучкова, утверждает в беседе с «URA.RU» генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

Пресс-конференция в ТАСС министра по чрезвычайным ситуациям РФ Владимира Пучкова. Москва, пучков владимир
Трагедия в Кемерово может стоит должности главе МЧС Владимиру Пучкову
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«И не только из-за выявленных в очередной раз проблем с работой региональных подразделений этого министерства. Не менее важной оказалась и нелепая фраза, что глава МЧС попросил губернатора Кемеровской области не приезжать на место пожара, чтобы кортеж последнего не мешал работе пожарных. Именно она может перекрыть в общественном мнении все его правильные указания по ликвидации этого пожара. С одной стороны, всем понятно, что в таких ситуациях одна пожарная машина важнее десяти губернаторов, но с другой — всем также понятно, что Пучков этим выгораживал Тулеева», — сказал Смирнов.

Источник «URA.RU» в МЧС пояснил, что в ведомстве «все ждут перестановок»: «Очевидно, что кадровые решения последуют в ближайшее время. Пучков аккумулировал огромный негатив — к нему накопилось множество претензий. Похоже, что пожар [в Кемерово] станет для него последней каплей».

Соцсети возмущены тем, что телеканалы не поменяли сетку вещания из-за трагедии в Кемерово. Это происходит не в первый раз. Есть ли необходимость выработать алгоритмы действий во время трагедий?

По мнению политолога Ильи Гращенкова, после трагедии в Кемерово медиа разделились. «Официальные СМИ стараются не нагнетать атмосферу, поэтому изначально приуменьшали число погибших, замалчивали саму трагедию и, как следствие, не стали менять сетку вещания. Соцсети напротив, взорвались критикой с требованием отставки первых лиц и всех причастных к случившемуся», — пояснил «URA.RU» эксперт.

По его мнению, раз уж ситуацию не удалось замолчать, объявить общероссийский траур по погибшим в Кемерово должен сам глава государства. «Конечно, должен существовать определенный алгоритм действий. Если в стране происходит трагедия подобного масштаба, власти обязаны сразу же объявить траур, а телеканалы и радио — отменить развлекательные программы и рекламу. Иначе это смотрится просто дико, когда абсолютно все переживают шок от случившегося, а по ТВ продолжают показывать условный «Камеди клаб», — сказал Гращенков.

Политолог Аббас Галлямов в разговоре с «URA.RU» указал на то, что телеканалы активно демонстрировали сюжет о прошедших выборах: «Позитив не может идти рядом с негативом. Полностью убрать сюжет о выборах тоже было нельзя. Пришлось тему пожара поставить во вторую очередь. В демократической стране телеканалы проигнорировали бы интересы власти».

Как вести себя, если в торговом центре, где вы находитесь, начался пожар?

Как рассказал «URA.RU» руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, доктор медицинских наук Михаил Виноградов, во время подобных ЧП большое количество людей погибает именно из-за паники.

Люди несут цветы к месту трагедии в Кемерово
Соцсети

«Люди начинают сильно волноваться, впадают в истерику, не знают, что делать. Некоторые при пожаре решают прыгать с высоты. Однако прыжок даже с третьего или четвертого этажа — это почти наверняка гибель. Шансы выжить значительно повышаются, если человек сумел взять себя в руки и остановить панику», — пояснил эксперт. Он привел случай, когда при аварии в метрополитене один из пассажиров взял ситуацию под контроль: «Мужчина твердым и уверенным голосом отдавал команды, в итоге все люди безропотно подчинились ему. В итоге он их вывел из вагонов, все остались живы». В случае пожара в ТЦ Виноградов советует ждать помощи и параллельно с этим подручными средствами пытаться выломать двери, если они заперты.

Насколько опасны современные торговые центры, устроенные по принципу улитки? Ведь места массового скопления людей всегда наверху — кинотеатры, боулинги, игровые комнаты, кафе.

Эксперт по вопросам безопасности Иосиф Линдер пояснил «URA.RU», что расположение фуд-кортов, кинозалов и игровых зон на цокольном или самом верхнем этажах ТЦ — это принятое во всем мире правило. «В большинстве стран мира торговые центры устроены именно по такому принципу. Однако в этом случае главный вопрос — как организована система пожаротушения и эвакуации», — сказал Линдер.

Он не исключил, что к страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» привело отсутствие грамотного управления эвакуацией. Кроме того, Линдер предположил, что для внутренней отделки здания использовались горючие и токсичные материалы: «При возгорании могло начаться сильное задымление. Во-первых, это значительно ухудшает видимость, во-вторых, порой достаточно сделать два-три вдоха, чтобы потерять сознание».

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© Служба новостей «URA.RU»
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