Почему трагедия в Кемерово рискует повториться в любом ТЦ страны

15:10 26 марта 2018 0

Пожар в торговом центре в Кемерово стал общенациональной трагедией Соцсети

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали, по последним данным, свыше 60 человек. Возгорание началось накануне, 25 марта, в 16.00 по местному времени (12.00 мск). По свидетельству очевидцев, пожарные долго не могли приступить к тушению, якобы ссылаясь на отсутствие воды. Уже известно, что в здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому о ЧП люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. Приоритетные версии о возникновении пожара — поджог или случайное возгорание. Что могло стать причиной трагедии, нужны ли регулярные проверки торговых центров, как произошедшее отразится на карьере главы МЧС — на эти и другие вопросы по просьбе «URA.RU» отвечают эксперты.

Почему в ТЦ не было средств пожаротушения и не сработала пожарная сигнализация?

Как рассказал «URA.RU» на условиях анонимности представитель МЧС, знакомый с ситуацией, судя по всему, имело место «обычное разгильдяйство».

«Скорее всего, все средства пожаротушения имелись на момент сдачи торгового центра в эксплуатацию. Однако затем их могли убрать. К сожалению, так часто бывает, когда огнетушители и необходимые инструменты появляются в зданиях только накануне очередной проверки»,

— пояснил собеседник агентства. По его мнению, такое большое количество жертв можно объяснить двумя вещами: «Очевидно, что были заблокированы аварийные выходы, поэтому люди не могли выбраться из задымленного здания. Кроме того, не сработала пожарная сигнализация — это означает, что первые пожарные расчеты прибыли на место уже в момент активного горения. Потеря времени стала фатальным фактором».

Инсайдер не исключил, что пожарная сигнализация регулярно не обслуживалась: «Вероятно, она все время пикала и моргала и какой-нибудь сторож дядя Ваня взял и вообще выключил ее. На самом деле такая ситуация сейчас почти в любом регионе, в любом торговом центре. Все это лишь дело случая. Трагедия рискует повториться в любой момент».

Изменятся ли после трагедии правила противопожарных проверок?

В медиа высказывается мнение, что сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» не проверялся контролирующими органами, потому как формально являлся объектом малого и среднего бизнеса. По мнению главы Национального антикоррупционного комитета, члена Совета по правам человека при президенте России Кирилла Кабанова, такого быть не должно: «Да это же миллиардный бизнес, не надо пудрить мозги. Могу предположить, что таким образом хозяева ТЦ просто уклонялись от различных проверок. Результат сегодня мы видим».

Следователи должны установить, насколько тщательно проводились проверки в торговом центре «Зимняя вишня» Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его словам, Совет по правам человека в ближайшие дни поднимет вопрос возврата прежних норм, при которых проверяющие могут приходить в организации в любое время. «Да, предприниматели начнут стонать. Но если на одной чаше весов их жалобы, а на другой — человеческие жизни, то, думаю, выбор даже не стоит», — сказал Кабанов. Он подчеркнул, что нужно выработать «четкий регламент проверок».

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, серьезная проблема заключается в качестве проводимых МЧС проверок. «В частности, были ли устранены выданные ранее предписания? Скорее всего, МЧС проводили проверки формально, не исследуя ни пути эвакуации в случае пожара, ни наличие-отсутствие противопожарных средств и работающей пожарной сигнализации», — предположил Иванов.

Он полагает, что сейчас будут проводить более жесткие проверки во многих торгово-развлекательных центрах и сразу выявят множество нарушений: «К сожалению, поводом для этого послужила гибель несколько десятков человек».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 2017 года число проверок бизнеса в сфере санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, а также в области связи снизится в связи с внедрением риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса в этих сферах.

Скажется ли ЧП в Кемерово на позициях главы МЧС Владимира Пучкова?

Трагедия в Кемерово неизбежно повлияет на позиции, влияние и политическое будущее главы МЧС Владимира Пучкова, утверждает в беседе с «URA.RU» генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

Трагедия в Кемерово может стоит должности главе МЧС Владимиру Пучкову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«И не только из-за выявленных в очередной раз проблем с работой региональных подразделений этого министерства. Не менее важной оказалась и нелепая фраза, что глава МЧС попросил губернатора Кемеровской области не приезжать на место пожара, чтобы кортеж последнего не мешал работе пожарных. Именно она может перекрыть в общественном мнении все его правильные указания по ликвидации этого пожара. С одной стороны, всем понятно, что в таких ситуациях одна пожарная машина важнее десяти губернаторов, но с другой — всем также понятно, что Пучков этим выгораживал Тулеева», — сказал Смирнов.

Источник «URA.RU» в МЧС пояснил, что в ведомстве «все ждут перестановок»: «Очевидно, что кадровые решения последуют в ближайшее время. Пучков аккумулировал огромный негатив — к нему накопилось множество претензий. Похоже, что пожар [в Кемерово] станет для него последней каплей».

Соцсети возмущены тем, что телеканалы не поменяли сетку вещания из-за трагедии в Кемерово. Это происходит не в первый раз. Есть ли необходимость выработать алгоритмы действий во время трагедий?

По мнению политолога Ильи Гращенкова, после трагедии в Кемерово медиа разделились. «Официальные СМИ стараются не нагнетать атмосферу, поэтому изначально приуменьшали число погибших, замалчивали саму трагедию и, как следствие, не стали менять сетку вещания. Соцсети напротив, взорвались критикой с требованием отставки первых лиц и всех причастных к случившемуся», — пояснил «URA.RU» эксперт.

По его мнению, раз уж ситуацию не удалось замолчать, объявить общероссийский траур по погибшим в Кемерово должен сам глава государства. «Конечно, должен существовать определенный алгоритм действий. Если в стране происходит трагедия подобного масштаба, власти обязаны сразу же объявить траур, а телеканалы и радио — отменить развлекательные программы и рекламу. Иначе это смотрится просто дико, когда абсолютно все переживают шок от случившегося, а по ТВ продолжают показывать условный «Камеди клаб», — сказал Гращенков.

Политолог Аббас Галлямов в разговоре с «URA.RU» указал на то, что телеканалы активно демонстрировали сюжет о прошедших выборах: «Позитив не может идти рядом с негативом. Полностью убрать сюжет о выборах тоже было нельзя. Пришлось тему пожара поставить во вторую очередь. В демократической стране телеканалы проигнорировали бы интересы власти».

Как вести себя, если в торговом центре, где вы находитесь, начался пожар?

Как рассказал «URA.RU» руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, доктор медицинских наук Михаил Виноградов, во время подобных ЧП большое количество людей погибает именно из-за паники.

Люди несут цветы к месту трагедии в Кемерово Соцсети

«Люди начинают сильно волноваться, впадают в истерику, не знают, что делать. Некоторые при пожаре решают прыгать с высоты. Однако прыжок даже с третьего или четвертого этажа — это почти наверняка гибель. Шансы выжить значительно повышаются, если человек сумел взять себя в руки и остановить панику», — пояснил эксперт. Он привел случай, когда при аварии в метрополитене один из пассажиров взял ситуацию под контроль: «Мужчина твердым и уверенным голосом отдавал команды, в итоге все люди безропотно подчинились ему. В итоге он их вывел из вагонов, все остались живы». В случае пожара в ТЦ Виноградов советует ждать помощи и параллельно с этим подручными средствами пытаться выломать двери, если они заперты.

Насколько опасны современные торговые центры, устроенные по принципу улитки? Ведь места массового скопления людей всегда наверху — кинотеатры, боулинги, игровые комнаты, кафе.

Эксперт по вопросам безопасности Иосиф Линдер пояснил «URA.RU», что расположение фуд-кортов, кинозалов и игровых зон на цокольном или самом верхнем этажах ТЦ — это принятое во всем мире правило. «В большинстве стран мира торговые центры устроены именно по такому принципу. Однако в этом случае главный вопрос — как организована система пожаротушения и эвакуации», — сказал Линдер.

Он не исключил, что к страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» привело отсутствие грамотного управления эвакуацией. Кроме того, Линдер предположил, что для внутренней отделки здания использовались горючие и токсичные материалы: «При возгорании могло начаться сильное задымление. Во-первых, это значительно ухудшает видимость, во-вторых, порой достаточно сделать два-три вдоха, чтобы потерять сознание».