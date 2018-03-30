Пожарный: почему спасатели в Кемерове не рванули в пекло за детьми

16:39 30 марта 2018 0

Люди при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» были обречены, говорят спасатели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Кемеровская прокуратура проводит проверку работы пожарных во время ЧП в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Многие горожане жаловались на то, что сотрудники МЧС прибыли с большой задержкой, медленно разворачивали необходимый инвентарь и якобы отказывались заходить в охваченное огнем здание. Были ли действительно фатальные ошибки, что помешало погасить огонь за несколько часов и почему посетители львиной доли ТЦ в России в случае ЧП обречены — «URA.RU» рассказал спасатель первого класса Андрей Туманов.

Я вместе со своими коллегами, профессиональными пожарными, в тот день, 25 марта, слушал радиопереговоры кемеровских коллег. Сейчас мы пришли к выводу: все было сделано по уставу, безупречно. Однако у этого пожара есть несколько нюансов.

К сожалению, кемеровская трагедия рискует повториться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В частности, к приезду первого пожарного расчета на месте не было никого из представителей администрации «Зимней вишни», даже охраны. Были только зеваки и родственники людей, которые оказались в огненной западне. Именно они подбегали к пожарным и говорили: мол, что вы стоите, бегите скорее вон туда. А другие советовали: нет, бегите не туда, а вот туда! Такие люди на самом деле встречаются при каждом крупном пожаре. Часто всего они находятся на эмоциях, поэтому пользы от них мало, скорее, наоборот.

Сотрудники администрации ТЦ должны были передать приехавшим пожарным план здания, некие вводные. Но этого не было сделано. Поэтому ребятам пришлось проводить разведку, начинать работу с нуля. В Советском Союзе все было понятно: все магазины были типовые, квартиры — тоже. Все их знали, как пять пальцев. А сейчас каждый строит кто во что горазд, самодеятельность полнейшая. И никто из пожарных не подозревал, что именно и где находится в этой бетонной коробке.

В итоге первый расчет ушел на разведку и вскоре убедился, что четвертый этаж полностью отрезан огнем, распространение пожара происходит очень быстро. Я слышал и читал много упреков в сторону спасателей: дескать, почему они не рванули в самое пекло вытаскивать детей, почему они промедлили или струсили.

Но вы поймите: даже наши специальные костюмы выдерживают только семь секунд прямого пламени, после чего превращаются в золу. Мы же тоже живые люди. Можно, конечно, заскочить в самое пекло, но есть большие шансы, что обратно уже не вернешься.

По характеру огня и дыма ребята сразу определили, что там — полная, простите, ж… Туда нечего соваться, ты сгоришь, никакого толка от этого не будет. Но это невозможно объяснить обычным людям. Они всегда говорят: мол, там дымок, а вы тут такие вальяжные стоите, никуда не торопитесь, чего-то ждете.

В ответ хочется спросить: скажите, почему из окна этого здания только что выпал человек, он же не пьяный, не наркоман? Из горящего здания его буквально выдавила температура — такие решения принимаются инстинктивно, на уровне спинного мозга. Я знаю, что такое высокая температура, представляю, что значит, когда у тебя, даже экипированного, начинает закипать кровь. А вы хотите, чтобы я сейчас туда вошел.

Любое тушение пожара начинается с разведки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В большей степени настораживает скорость распространения огня на четвертом этаже. Тут есть несколько версий. Бесспорно, все игровые площадки сделаны из пластика, а пластик — это фракции нефти, которая прекрасно горит. И поролона там было немало. Но с другой стороны — возьмите поролоновую губку, подожгите ее, она, конечно, разгорится, но не так стремительно, как мы это видели. Возможно, в помещении стоял аппарат для приготовления сахарной ваты. А в этом аппарате всегда есть баллон с газом-пропаном. Подозреваю, что именно газ и стал причиной молниеносного разгорания. То есть явно была какая-то инициация огня.

Все усугубило то, что не сработали пожарная сигнализация, система дымоудаления, если они, конечно, там вообще были. Я думаю, что там, в здании фабрики, вообще была установлена только звуковая сигнализация. Идеальную модель мы могли видеть в голливудских фильмах — срабатывают датчики, открываются форсунки на потолке, из них льется вода, включается звуковая сигнализация, автоматически разблокируются магнитные замки на эвакуационных выходах… Но в Кемерове такой системы, конечно, не было.

Некоторые обратили внимание на то, что пожар тушили водой, а не пеной. И правильно все делали: пена используется только при тушении нефтяных пожаров или при возгорании в случае ДТП. В пене не было потребности.

Что касается авиации, то в ее применении также не было смысла. Люди ведь не смогли выбраться на крышу, оттуда их не надо было эвакуировать. Да и каждый пролет вертолета над зданием лишь раздувает пламя. Авиация в Кемерове ничего бы не решила.

По поводу прибытия пожарных на место ЧП. Все на самом деле происходило по стандартной схеме. Сначала приехал первый пожарный расчет, две машины. Затем стали подтягиваться остальные, те, кто находился ближе всего к «Зимней вишне». Это обычный алгоритм.

Воды в пожарной машине хватает примерно на три минуты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воды в одной автобочке хватает на три минуты, после чего надо вновь заправляться — именно по этой причине люди всегда жалуются, что «пожарные приехали без воды». Не бывает такого, всегда есть вода! Проблема в другом — она быстро кончается. После чего машина должна встать на гидрант — специальный канализационный люк. Как правило, у торговых центров они всегда заблокированы припаркованными автомобилями. Но это полбеды. В этом случае имелись в наличии только два гидранта — изначально в этом здании находилась фабрика, а не торговый центр. ТЦ построили, а гидранты новые не провели, на этом сэкономили. Отсюда — и острая нехватка воды во время пожара, и разговоры о том, что здание тушили «двумя струйками».

Да, пожар тушили долго. Есть такая мрачная шутка: тушили правильно, сгорело полностью. Здесь не было другого сценария. Мы имели перед собой бетонную коробку, в которую годами свозили одежду, пенопласт, пластик, синтетику. По сути, это был вещевой рынок. Чего же мы хотели? Простите, но это должно было когда-то случиться. И самое страшное — такое везде, повсеместно, в каждом регионе, каждом городе.

В итоге в Кемерове тушение происходило методом полного выгорания — коллеги рассказывали, что там остался только металл и бетон, расплавилось даже стекло. Однако если бы такой пожар повторился, то его тушили бы по точно такой же схеме, тут нет иных вариантов.