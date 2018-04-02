Самолет Москва — Бангкок развернули обратно над Индией из-за смерти пассажира

17:38 02 апреля 2018 0

Самолет вынужден вернуться в аэропорт вылета Фото: Pixabay

Командир самолета, направлявшегося из Москвы в Таиланд, развернул воздушное судно над Индией из-за смерти пассажира. Ожидается, что борт приземлится в Шереметьево около 19:00 по московскому времени.

«Во время полета, когда лайнер находился в воздушном пространстве Индии, один из пожилых пассажиров — мужчина — скоропостижно скончался на борту. Командир принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета», — цитирует RT источник из авиадиспетчерских служб. Причина смерти пассажира не уточняется.

Ранее «URA.RU» сообщало, как самолет, следовавший рейсом Москва — Барнаул, вынужденно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за смерти пассажира. 40-летний мужчина скончался после приступа психического заболевания.